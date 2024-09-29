Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:07, 29 сентября 2024Бывший СССР

Украинская разведка заявила об убийстве полковника ВС РФ

ГУР МО заявило об убийстве российского полковника Коломейцева в Подмосковье

Фото: Александр Река / ТАСС

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины сообщило об убийстве полковника Вооруженных сил (ВС) РФ Алексея Коломейцева. Информацию приводит украинское издание «Страна» в Telegram и ряд других СМИ.

Известно, что Коломйцев руководит 924-м государственным центром беспилотной авиации Министерства обороны России.
В Telegram-канале RTVI сообщается, что военный был найден мертвым в Коломне.

По данным украинской разведки, Коломейцев готовил российских специалистов по использованию беспилотников.
Российская сторона информацию не комментировала.

Ранее на Украине сообщили об атаке разведки на российскую базу в Сирии недалеко от Алеппо и опубликовали соответствующее видео. При этом подтвердить место, время и подлинность объекта атаки не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      К Лаврову после выступления в ООН выстроилась очередь из желающих пожать руку. Как на это отреагировали на Западе?

      Армия Израиля сообщила о ликвидации еще одного лидера «Хезболлы»

      Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников в Воронежской области

      Mia Boyka снизила гонорар за корпоративы после скандала с квадробером

      В Кремле рассказали о корректировках в «ядерную доктрину»

      В Кремле рассказали о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине

      В России прокомментировали сообщения об убийстве полковника ВС РФ

      Производителя дихлофоса допросят по делу из-за отравления семьи под Красноярском

      Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года

      Россияне устремились в одну соседнюю страну праздновать Новый год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше