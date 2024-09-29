Украинская разведка заявила об убийстве полковника ВС РФ

ГУР МО заявило об убийстве российского полковника Коломейцева в Подмосковье

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины сообщило об убийстве полковника Вооруженных сил (ВС) РФ Алексея Коломейцева. Информацию приводит украинское издание «Страна» в Telegram и ряд других СМИ.

Известно, что Коломйцев руководит 924-м государственным центром беспилотной авиации Министерства обороны России.

В Telegram-канале RTVI сообщается, что военный был найден мертвым в Коломне.

По данным украинской разведки, Коломейцев готовил российских специалистов по использованию беспилотников.

Российская сторона информацию не комментировала.

Ранее на Украине сообщили об атаке разведки на российскую базу в Сирии недалеко от Алеппо и опубликовали соответствующее видео. При этом подтвердить место, время и подлинность объекта атаки не удалось.