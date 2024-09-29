Лавров удивился участию Франции и Швейцарии во встрече «Друзей мира»

Лавров заявил о странности участия Франции и Швейцарии во встрече «Друзей мира»

Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызывает удивление. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД России отказался признать их нейтральными странами по Украине. «Не понимаю только одного: как на этой встрече оказались французы и швейцарцы. Швейцарцев нейтральными назвать нельзя уже давно, а французы — члены НАТО просто-напросто», — пояснил он.

Как рассказал Лаврову его китайский коллега Ван И, Париж и Берн «очень сильно просились», в связи с чем было принято коллективное решение решили пригласить их в качестве наблюдателей.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу «Друзья мира», дабы совместно способствовать разрешению ситуации на Украине. Министр отметил, что данная платформа задумана как открытая группа, которая стремится к инклюзивному диалогу.