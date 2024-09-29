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23:18, 29 сентября 2024Россия

МЧС назвало число госпитализированных пострадавших в ДТП под Краснодаром

МЧС России: 22 пострадавших в ДТП под Краснодаром госпитализированы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В больницы доставили 22 человека, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в станице Старокорсунская Краснодарского края. Число госпитализированных назвало МЧС России в своем Telegram-канале.

«В больницу доставлены 22 пострадавших в аварии под Краснодаром», — сообщили в МЧС.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, стало известно, что автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. Как утверждалось, фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись.

По последним данным, в результате ДТП пострадали 29 человек.

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      Евгений Силаев
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