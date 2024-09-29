МИД Китая отреагировал на ликвидацию лидера «Хезболлы»

МИД КНР: Пекин обеспокоен эскалацией конфликта в связи с ликвидацией Насраллы

Пекин обеспокоен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке в связи с ликвидацией израильской стороной генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

«Китай уделяет пристальное внимание соответствующим инцидентам и глубоко обеспокоен эскалацией региональной напряженности. Китай выступает против нарушений суверенитета и безопасности Ливана, выступает против и осуждает все действия, причиняющие вред ни в чем не повинному гражданскому населению, а также против любых шагов, которые усугубляют конфликты и усиливают региональную напряженность», — отметили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Пекин призывает стороны конфликта, особенно Израиль, предпринять шаги для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и выхода этого конфликта из-под контроля. По мнению китайской стороны, происходящее между Ливаном и Израилем является побочным эффектом событий в Газе.

28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильским военным удалось ликвидировать генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу в результате ракетного удара по Бейруту. Представители «Хезболлы» подтвердили эту информацию.