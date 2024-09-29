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16:09, 29 сентября 2024Мир

На теле лидера «Хезболлы» не нашли ран

Reuters: на теле лидера Хасана Насраллы не нашли ран

Фото: Khalil Hassan / Reuters

На теле лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, который был ликвидирован воздушным ударом ЦАХАЛ в пригороде Бейрута, не нашли ран. Об этом сообщает Reuters.

Источники сообщили информационному агентству, что тело лидера движения было извлечено из-под руин на юге ливанской столицы. При этом оно находится «в целости и сохранности», уверяют инсайдеры Reuters.

Это может говорить о том, что причиной смерти Насраллы стало поражение ударной волной, а не осколками бомб израильских военных пилотов.

Израиль сообщил о ликвидации Хасана Насраллы в субботу, 28 сентября. Атака велась на бункер, расположенный под жилым домом, где и находился Насралла. В ходе нее истребители сбросили 85 бомб весом около тонны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил, почему распорядился ликвидировать лидера «Хезболлы». Он назвал устранение Насраллы необходимым условием достижения целей, в том числе для изменения баланса сил в регионе на долгие годы.

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      Никита Савин
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