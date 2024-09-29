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14:20, 29 сентября 2024Мир

Появилось видео огромной воронки на месте удара ЦАХАЛ по штабу «Хезболлы»

«РВ»: на месте штаба «Хезболлы» в Бейруте образовалась огромная воронка

На месте штаба шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, где был ликвидирован генеральный секретарь движения Хасан Насралла, образовалась огромная воронка. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

«После атаки авиации Израиля противобункерными бомбами по 900 килограммов каждая образовалась огромная воронка», — говорится в публикации.

28 сентября не стало Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту. Армия обороны Израиля сбросила на Ливан свыше 80 бомб для ликвидации генсека «Хезболлы».

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      Лина Пивоварова
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