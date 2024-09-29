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22:58, 29 сентября 2024Мир

Президент Ирана прокомментировал гибель лидера «Хезболлы»

Пезешкиан: гибель Насраллы стала подтверждением преступного режима в Израиле
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подобное преступление еще раз доказало, что этот [израильский] преступный режим не придерживается никаких международных норм и рамок», — подчеркнул политик.

По его словам, заявления глав Соединенных Штатов и европейских стран, которые обещали прекращение огня в обмен на то, что Иран не станет отвечать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, «также были абсолютной ложью». «Предоставление шанса таким преступникам лишь придаст им смелости для совершения большего количества преступлений», — заявил Пезешкиан.

Ранее были названы основные причины ликвидации генсека «Хезболлы». Его уничтожением Израиль надеялся ослабить влияние шиитского движения, а также избежать наземного конфликта в Ливане. В Иране между тем предрекли уничтожение Израиля после случившегося.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» уничтожит сионистский режим.

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      Марина Совина
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