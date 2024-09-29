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13:34, 29 сентября 2024Спорт

Россиянка-боец UFC сравнила роды в США и на родине

Россиянка-боец UFC Куницкая заявила, что в США роды прошли легче, чем в России

Фото: @yanamma

Россиянка-боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ответила на вопрос о том, где лучше рожать: на родине или в США.

Она отметила, что в Америке роды прошли легче. «В России был какой-то ад и куча проблем после. В Америке я как будто в спа-салон ходила», — заявила Куницкая.

Россиянка воспитывает двоих детей. В 2013-м у нее в России появился на свет сын Адам, в 2022-м в США родилась дочь Алиса.

34-летняя Куницкая выступает в UFC с 2018 года. В последнем бою, который прошел в августе этого года, россиянка единогласным решением судей победила американку Челси Чендлер. Всего в ее активе 15 побед и восемь поражений в ММА. Еще один бой с ее участием признан несостоявшимся.

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      Алексей Гусев
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