СК проверит российскую школу из-за сообщения о не знающих русский язык детей мигрантов

СК проверит калининградскую школу из-за не знающих русский язык детей мигрантов

Главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о ситуации, которая произошла в калининградской школе, куда приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Калининградской области поручено организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.

В СК отметили, что родители учеников одной из школ в Калининграде обеспокоены сложившейся там ситуацией. Они говорят, что в учебном заведении нарушен образовательный процесс из-за количества принятых для обучения детей мигрантов, не говорящих по-русски. По их мнению, руководство школы не принимает необходимых мер.

Ранее сообщалось о том, что в Калининграде директор школы предложила детям учить узбекский язык.