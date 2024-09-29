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02:18, 29 сентября 2024Россия

В калининградской школе детям предложили учить узбекский язык из-за мигрантов

В Калининграде директор школы предложила детям учить узбекский из-за мигрантов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Калининграде директор школы предложила детям учить узбекский язык. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Скандал разгорелся из-за того, что в одном из классов оказалось сразу шестеро детей-мигрантов, практически не говорящих на русском языке. Когда эту проблему подняли на родительском собрании, руководитель учебного заведения выступила с необычным предложением.

Мать одного из учеников объяснила, что слова директора были вырваны из контекста. Она якобы просила родителей войти в положение мигрантов и понять, что тем гораздо сложнее. «Полушутя, она добавила, что детей мигрантов можно поддержать, выучив несколько слов на узбекском», — сказала родитель.

В свою очередь, телеканал «Царьград» утверждает, что мигранты якобы начали угрожать другим родителям. Более того, недовольным уже предложили найти другую школу для своих детей.

Ранее в Минпросвещения заявили, что в российских школах наблюдается превышение предполагаемого соотношения детей мигрантов и местных обучающихся. Министерство также подчеркнуло, что в таких случаях нужны учителя для дополнительных занятий по психолого-педагогическому сопровождению детей, а также по русскому языку.

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      Марина Совина
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