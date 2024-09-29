Стали известны новые подробности ликвидации лидера «Хезболлы»

Parisien: иранский шпион передал Израилю информацию о прибытии Насраллы в Бейрут

Перед ликвидацией генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы иранский шпион передал Израилю информацию о его прибытии в Бейрут. Об этом пишет Parisien со ссылкой на ливанский источник в органах безопасности.

По информации человека, рассказавшего новые подробности ликвидации лидера «Хезболлы» на условиях анонимности, иранский «крот» во второй половине дня сообщил израильтянам о прибытии Насраллы в южный пригород Бейрута.

«Израильтяне сделали все возможное, они не хотели пропустить свою цель», — отметил источник издания, добавив, что это было крупнейшей атакой с 2006 года.

28 сентября Хасан Насралла был ликвидирован в результате израильского удара по Бейруту. Армия обороны Израиля сбросила на Ливан свыше 80 бомб для ликвидации генсека «Хезболлы».