Тело Насраллы извлекли с места бомбардировок в Ливане

Reuters: тело лидера «Хезболлы» Насраллы извлекли с места бомбардировки в Ливане

Тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы извлекли с места бомбардировки в Бейруте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой медицинский источник и источник в органах безопасности.

«Тело лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы было извлечено с места израильской воздушной атаки», — говорится в публикации.

Ранее были названы основные причины ликвидации генсека «Хезболлы». Его уничтожением Израиль надеялся ослабить влияние шиитского движения, а также избежать наземного конфликта в Ливане. В Иране между тем предрекли уничтожение Израиля после случившегося.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» уничтожит сионистский режим.