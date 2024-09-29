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14:38, 29 сентября 2024Мир

Тело Насраллы извлекли с места бомбардировок в Ливане

Reuters: тело лидера «Хезболлы» Насраллы извлекли с места бомбардировки в Ливане

Фото: Hassan Ammar / AP

Тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы извлекли с места бомбардировки в Бейруте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой медицинский источник и источник в органах безопасности.

«Тело лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы было извлечено с места израильской воздушной атаки», — говорится в публикации.

Ранее были названы основные причины ликвидации генсека «Хезболлы». Его уничтожением Израиль надеялся ослабить влияние шиитского движения, а также избежать наземного конфликта в Ливане. В Иране между тем предрекли уничтожение Израиля после случившегося.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» уничтожит сионистский режим.

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