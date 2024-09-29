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21:47, 29 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии предложили России перейти к шагам по улучшению отношений с Абхазией

Власти Грузии предложили РФ перейти к шагам по улучшению отношений с Абхазией

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Грузии предложили России после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы помочь в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией перейти к конкретным мерам. Об этом рассказал генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, пишет ТАСС.

«Я бы сказал, что после таких заявлений [Лаврова] было бы хорошо перейти к действенным шагам», — уточнил политик.

Так, Каладзе предложил приступить к разработке плана по выводу российских военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии.

Накануне Сергей Лавров заявил, что Россия готова оказывать помощь Грузии в вопросе нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией, если страны будут заинтересованы в этом. Министр также уточнил, что действующие власти Грузии честно оценивают прошлое и открыто заявляют об этом, говоря о желании «исторического примирения».

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в едином грузинском государстве.

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      Марина Совина
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