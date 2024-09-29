В Херсонской области рассказали о судьбе активов украинских олигархов

Сальдо заявил о передаче активов украинских олигархов в оперативное управление

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о судьбе активов украинских олигархов, оставленных в регионе. Он заявил РИА Новости, что активы переданы в оперативное управление.

«Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление», — отметил глава региона.

Ранее Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были оттеснены с самых больших островов в дельте Днепра. Он добавил, что мелкие группы украинских военных продолжают попытки высадок в дельте Днепра, несмотря на снижение активности ВСУ на херсонском направлении.

До этого губернатор рассказал, что украинские войска на херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены на Донбасс и в Курскую область.