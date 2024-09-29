Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 29 сентября 2024Мир

В Ливане назвали единственный способ прекращения конфликта на юге страны

Премьер Ливана: у Бейрута нет выбора, кроме дипломатического решения кризиса

Фото: Ahmad Al-Kerdi / Reuters

Кризис на юге Ливана будет преодолен возвращением сторон к выполнению резолюции 1701 СБ ООН, которая положила конец войне в 2006 году. Единственный способ прекращения конфликта назвал премьер-министр страны Наджиб Микати в ходе пресс-конференции в Бейруте, передает ТАСС.

«Кровопролитие не следует продолжать, поскольку у Ливана нет иного выбора, кроме дипломатического решения кризиса, — пояснил он. — Мы пойдем на соглашение, и ливанская армия готова к выполнению возложенной миссии».

Материалы по теме:
«По-настоящему пугает» Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
«По-настоящему пугает»Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
25 декабря 2019
Свобода по-американски Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Свобода по-американскиДать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
30 января 2020
Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Перешли ИорданИзраиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
8 июня 2020

По словам Микати, речь идет о заключении временного перемирия на 21 день для вступления Ливана и Израиля в переговоры об урегулировании пограничных проблем.

28 сентября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации генерального секретаря ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате ракетного удара по Бейруту.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Сразу два промаха в одном заявлении». Военкор заявил, что «убитый» украинской разведкой российский полковник жив

      Анонсировано выступление Путина

      Алаудинов рассказал о выжигающих поля в Курской области ВСУ

      В Британии описали обстановку для ВСУ в Угледаре словами «проходят через ад»

      Тело Насраллы извлекли с места бомбардировок в Ливане

      Норвегия захотела построить забор на границе с Россией

      По факту избиения пожилого россиянина подростками возбуждено уголовное дело

      Появилось видео удара Су-34 по опорному пункту ВСУ в Курской области

      Россияне стали лидерами по поездкам в одну страну СНГ

      Летевший за рубеж самолет с россиянами на борту экстренно сменил курс и сел в другом месте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше