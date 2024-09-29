В Ливане назвали единственный способ прекращения конфликта на юге страны

Премьер Ливана: у Бейрута нет выбора, кроме дипломатического решения кризиса

Кризис на юге Ливана будет преодолен возвращением сторон к выполнению резолюции 1701 СБ ООН, которая положила конец войне в 2006 году. Единственный способ прекращения конфликта назвал премьер-министр страны Наджиб Микати в ходе пресс-конференции в Бейруте, передает ТАСС.

«Кровопролитие не следует продолжать, поскольку у Ливана нет иного выбора, кроме дипломатического решения кризиса, — пояснил он. — Мы пойдем на соглашение, и ливанская армия готова к выполнению возложенной миссии».

По словам Микати, речь идет о заключении временного перемирия на 21 день для вступления Ливана и Израиля в переговоры об урегулировании пограничных проблем.

28 сентября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации генерального секретаря ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате ракетного удара по Бейруту.