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11:29, 29 сентября 2024Россия

В России прокомментировали сообщения об убийстве полковника ВС РФ

Сенатор Джабаров: власти должны проверить сообщения об убийстве полковника ВС РФ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Власти должны проверить информацию о предполагаемом убийстве полковника Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Алексея Коломейцева украинской стороной, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал эти сообщения.

«Я думаю, что надо дождаться официального заявления российских властей, потому что, может быть, это вранье со стороны Главного управления разведки (ГУР) Украины и господина [главы ГУР Кирилла] Буданова лично. Тем не менее то, что они пытались неоднократно совершать теракты против наших граждан, готовили на них покушения, мы знаем. Это мы видели и сами, когда убили Владлена Татарского, когда убили Дарью Дугину Буданов — это военный преступник, он давно у нас объявлен в розыск, поэтому рано или поздно наказание и возмездие его настигнет», — сказал сенатор.

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Политик считает, что предотвращать нападения бывает сложно, поскольку возникают трудности с выявлением диверсантов.

«Мы должны быть более бдительны и аккуратны, каждый на своем месте должен быть внимателен, потому что враг невидим. (...) По внешним признакам тех, кого используют спецслужбы Украины, мы не отличим от российских граждан. Надо быть предельно внимательными, потому что им легко затеряться в толпе и среди нас», — объяснил он.

28 сентября Telegram-канал украинского издания «Страна» и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинская разведка убила в Подмосковье полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева. Его называют руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России, который готовил российских специалистов управления дронами.

Российская сторона не комментировала эту информацию. Также об этом официально не сообщал Киев.

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