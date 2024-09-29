Разведка Украины заявила об убийстве полковника Российской армии. Специалист по беспилотникам якобы погиб в Подмосковье

ГУР Украины заявило об убийстве в Подмосковье полковника ВС РФ Коломейцева

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины заявило об убийстве полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева.

Уточняется, что офицер являлся руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России. Он якобы погиб в Подмосковье. RTVI в своем Telegram-канале уточняет, что речь идет о Коломне.

По данным украинской разведки, Коломейцев готовил российских специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.

Украинские спецслужбы обещают киллерам десятки тысяч долларов и новую жизнь

24 июля в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В это время в машине находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате случившегося водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. После подрыва обвиняемый Евгений Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан в курортном городе Бодрум. На следующий день силовики передали его российским коллегам. Террорист признался, что куратор из Службы безопасности Украины (СБУ) предложил ему убить российского офицера взамен на украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов.

В 2023 году в Краснодаре киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Преступник подкараулил бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку, и выпустил ему четыре пули в спину и грудь. Преступника оперативно задержали. Им оказался бывший президент Федерации карате-до Украины, уроженец Сумской области Сергей Денисенко. На допросе он признался, что действовал по заказу украинских спецслужб. Также он рассказал, что планировал сбежать в Швейцарию, где ему и жене предоставили статус беженцев.

Также сообщалось, что во время празднования 20-летней годовщины выпуска в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) к офицерам приехал курьер и передал 20-килограммовый торт и ящик спиртного. Заподозрив неладное, уже порезанный десерт отправили на проверку, в нем обнаружили сильнодействующий яд.

СБУ открыла охоту на российских медийных лиц

6 мая автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель Захар Прилепин, был взорван в деревне Пионерское, расположенной в 30 километрах от города Бор Нижегородской области. Вместе с писателем ехала и его дочь, но девочка вышла из авто раньше. После остановки, примерно через 100 метров пути, произошел взрыв. Писатель получил ранения обеих ног.

В августе 2022 года взорвался автомобиль, в котором находилась журналистка Дарья Дугина. Дочь известного философа Александра Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец. Непосредственным исполнителем теракта стала боец бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Наталья Вовк, которая следила за журналисткой и арендовала квартиру в ее доме. Позднее она скрылась в Европе.

В апреле того же года ФСБ задержала группу неонацистов, готовивших по заказу СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева. Подсудимые, по их признанию в суде, планировали подорвать автомобиль с телеведущим или подослать к нему курьера с бомбой. В качестве отвлекающего маневра сообщники намеревались закидать коктейлями Молотова полицейскую машину в другом районе Москвы.

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов подтвердил, что ведомство причастно к подрывам российских медийных лиц. «Очень много уже кого достали. Есть публичные случаи, которые становятся достоянием общественности», — сказал он.