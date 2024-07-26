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09:16, 26 июля 2024Силовые структуры

«Обещали украинское гражданство и 20 тысяч долларов». Что рассказал обвиняемый в подрыве авто офицера Генштаба ВС РФ?

Подозреваемый в подрыве машины Серебряков признался в работе на СБУ

Кадр: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Задержанный в Турции по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков, доставленный в пятницу, 26 июля, в российскую столицу, дал первые показания. Он рассказал, что куратор из Службы безопасности Украины (СБУ) предложил ему ликвидировать российского офицера взамен на украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 тысяч до 20 тысяч долларов.

От 854 100  до 1 708 200
рублей

обещали Серебрякову за ликвидацию российского офицера

По словам Серебрякова, его инициативное общение с кураторами началось в феврале 2023 года. Он сам вышел на администратора паблика с целью сотрудничества с украинскими спецслужбами. С сотрудниками СБУ он встречался в Стамбуле. Там ему и предложили взорвать машину офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова.

Серебряков по указаниям кураторов собрал СВУ и подложил его под авто офицера

Находясь в Турции, подрывник забрал у куратора компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). По инструкциям представителя украинских спецслужб Серебряков накануне совершения преступления собрал СВУ и в последующем заложил его под автомобиль российского офицера.

После этого он сразу отправился в столичный аэропорт Внуково и вылетел в Бодрум, где его оперативно задержали местные правоохранители.

Экстрадированный в столицу преступник признал свою визу. В ближайшее время его ждет ряд следственных мероприятий.

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Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба ВС России, взорвался в Москве 24 июля. В результате пострадали два человека — владелец машины и его пассажирка. После подрыва обвиняемый успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в курортном городе Бодрум. Известно, что оттуда он планировал выезжать в Грецию.

В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.

О самом задержанном известно, что он был алтарником в крипте греко-католического прихода в Москве. Соседи же охарактеризовали Серебрякова как интеллигентного человека. По их словам, он никогда не был замечен в скандалах. При этом некоторым из них он казался странным.

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      Анастасия Алимпиева
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