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08:29, 26 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемый в подрыве авто в Москве рассказал о предложении куратора из СБУ

Серебряков: куратор из СБУ предложил ему ликвидировать офицера РФ за $10-20 тыс.

Кадр: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что куратор из Службы безопасности Украины (СБУ) предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство ему обещали от 10 тысяч до 20 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса обвиняемого, опубликованного ФСБ России.

Кроме того, мужчине пообещали украинский паспорт.

Также Серебряков рассказал, что начал инициативно начал общаться со спецслужбами Украины в феврале 2023 года.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его уже доставили из Турции в Москву. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.

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      Марина Совина
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