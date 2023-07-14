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20:01, 14 июля 2023Силовые структуры

Арестованному за убийство экс-командира подлодки Ржицкого предъявили обвинение

СК предъявил обвинение фигуранту дела об убийстве командира подлодки «Краснодар» Ржицкого
Сергей Денисенко

Сергей Денисенко. Фото: Анна Перова / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение Сергею Денисенко по делу об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Кроме того, мужчину обвиняют в незаконном обороте оружия. Ранее он был арестован на два месяца. На допросе он признался в преступлении и заявил, что действовал по заказу Украины, где был завербован.

Фигуранта задержали на съемной квартире в Туапсе. При нем был пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен экс-командир подлодки. Денисенко планировал сбежать в Швейцарию, где ему и жене предоставили статус беженцев.

Тело Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля вблизи улицы Береговой в Краснодаре. Киллер подкараулил его на утренней пробежке.

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    Елизавета Новикова
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