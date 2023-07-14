Арестованному за убийство экс-командира подлодки Ржицкого предъявили обвинение

СК предъявил обвинение фигуранту дела об убийстве командира подлодки «Краснодар» Ржицкого

Следователи предъявили обвинение Сергею Денисенко по делу об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Кроме того, мужчину обвиняют в незаконном обороте оружия. Ранее он был арестован на два месяца. На допросе он признался в преступлении и заявил, что действовал по заказу Украины, где был завербован.

Фигуранта задержали на съемной квартире в Туапсе. При нем был пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен экс-командир подлодки. Денисенко планировал сбежать в Швейцарию, где ему и жене предоставили статус беженцев.

Тело Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля вблизи улицы Береговой в Краснодаре. Киллер подкараулил его на утренней пробежке.