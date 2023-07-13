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17:06, 13 июля 2023Силовые структуры

Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» арестовали

Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Денисенко

Кадр: телеграм-канал «Kub Mash»

В Краснодаре суд арестовал Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Денисенко проведет под стражей два месяца. Ранее на допросе он признался в преступлении и заявил, что действовал по заказу Украины, где был завербован.

Фигуранта задержали на съемной квартире в Туапсе. При нем был пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен экс-командир подлодки. Денисенко планировал сбежать в Швейцарию, где ему с супругой предоставили статус беженцев.

Тело Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля вблизи улицы Береговой в Краснодаре. Киллер подкараулил его на утренней пробежке.

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    Илона Палей
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