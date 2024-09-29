WarGonzo: полковник Коломейцев, об убийстве которого заявило ГУР Украины, жив

Информация, распространяемая украинскими СМИ об убийстве полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева в Коломне, является ложью. Об этом сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Из проверенных источников журналисту стало известно, что Коломейцев жив, здоров и находится на пенсии, то есть не является действующим военнослужащим.

«Сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки. Впрочем, это не удивительно. Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать», — говорится в сообщении канала.

В субботу, 28 сентября, ряд украинских СМИ и Telegram-каналов написали об убийстве Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины Коломейцева. Также сообщалось, что военный готовил специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов.

Российская сторона тогда не подтвердила данную информацию, а первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал быть более бдительными и аккуратными, а также дождаться официального заявления российских властей.

