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16:57, 30 сентября 2024Россия

Соратник Кадырова заявил о выдавливании украинских войск из Курской области

Алаудинов: ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Российские военные планомерно оттесняют подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области и уничтожают их ресурсы. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.

«Обстановка подконтрольная, потихоньку выдавливаем противника с нашей территории. Зачищаем Курскую область, уничтожая противника», — сказал Алаудинов.

До этого Алаудинов рассказал, что российские военные выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области. По его данным, украинские подразделения, пытающиеся зайти на курском направлении, несут большие потери.

Еще раньше командир «Ахмата» пояснил, что ВСУ пытаются занять в Курской области господствующие высоты, контролируемые российскими военными. Однако, по словам военного начальника, украинским войскам это не удается.

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