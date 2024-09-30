Соратник Кадырова заявил о выдавливании украинских войск из Курской области

Алаудинов: ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские военные планомерно оттесняют подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области и уничтожают их ресурсы. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.

«Обстановка подконтрольная, потихоньку выдавливаем противника с нашей территории. Зачищаем Курскую область, уничтожая противника», — сказал Алаудинов.

До этого Алаудинов рассказал, что российские военные выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области. По его данным, украинские подразделения, пытающиеся зайти на курском направлении, несут большие потери.

Еще раньше командир «Ахмата» пояснил, что ВСУ пытаются занять в Курской области господствующие высоты, контролируемые российскими военными. Однако, по словам военного начальника, украинским войскам это не удается.