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20:13, 30 сентября 2024Культура

Анна Семенович раскрыла подробности своей свадьбы

Певица Анна Семенович рассказала, что готовится сыграть свадьбу в 2025 году

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анна Семенович, которая сейчас находится в отношениях с предпринимателем Денисом Шреером, раскрыла подробности их предстоящей свадьбы. Ее слова передает издание ura.ru.

Как сообщила радостная певица, поклонникам осталось ждать церемонии бракосочетания совсем недолго.

«Свадьба у нас будет уже очень скоро, в 2025-м году. На свадьбе будут присутствовать только самые близкие. Пока не знаем, где пройдет торжество, но будет драйвово, уж мы постараемся!» — заявила Семенович.

Ранее сообщалось, что стал известен гонорар Анны за ее выступления.

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      Андрей Шеньшаков
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