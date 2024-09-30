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21:00, 30 сентября 2024Наука и техника

Раскрыта польза встроенного в Windows антивируса

В Microsoft рассказали о работе антивируса Defender в Windows

Фото: Tadas Sar / Unsplash

В корпорации Microsoft рассказали, как работает встроенная в Windows защита Microsoft Defender. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители Microsoft напомнили, что в каждую копию Windows встроен антивирус Microsoft Defender. Программа анализирует поведение различных компонентов системы и сторонних приложений, чтобы выявлять вредоносные программы и бороться с ними. Инженер фирмы Кингстон Хуэй заявил, что Defender действует крайне быстро — программа блокирует вирусы за миллисекунды после их обнаружения.

По словам представителей компании, Microsoft Defender полагается на искусственный интеллект (ИИ) и облачный сервис Microsoft Intelligent Security Graph с базой известных вирусов. В корпорации раскрыли дополнительную пользу антивируса: тот может бороться с вредоносными программами даже в том случае, если они уже были запущены на ПК.

По словам журналистов издания Neowin, у хакеров есть возможность загрузить в Windows вредоносный код при запуске компьютера, когда Defender еще не включился. В корпорации объяснили, что перед запуском антивируса Windows использует безопасную загрузку, при которой анализирует ядро системы, прошивку и драйверы.

В конце сентября корпорация Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10. В том числе, была исправлена ошибка, из-за которой браузер Microsoft Edge зависал при использовании режима Internet Explorer.

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      Андрей Ставицкий
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