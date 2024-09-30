Армия Ливана отошла с позиций у границы с Израилем

Reuters: армия Ливана отошла с позиций у границы с Израилем

Армия Ливана отошла с ряда позиций на юге страны у границы с Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей и источник в органах безопасности.

«Было замечено, как ливанская армия отходит с ряда позиций на южной границе с Израилем», — отмечает агентство.

Ранее глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро начнется следующий этап войны против шиитского движения «Хезболла» вдоль южной границы Ливана. По его словам, новый этап противостояния будет способствовать достижению цели Израиля — возвращению жителей, эвакуированных из этого района, в свои дома.

По данным The Washington Post, Израиль ранее проинформировал США о планах начать ограниченную наземную операцию в Ливане. По словам источника издания, эта операция будет менее масштабной, чем война Израиля против «Хезболлы» в 2006 году