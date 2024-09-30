Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:06, 1 октября 2024Мир

Самолеты Израиля начали наносить удары по окраине столицы Ливана

Израильские истребители начали наносить удары по южной окраине Бейрута

Фото: Taher Abu Hamdan / Global Look Press

Израильские истребители начали наносить удары по южной окраине Бейрута. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Он отметил, что раскаты сильных взрывов слышны со стороны лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна. Он расположен на шоссе, ведущем в международный аэропорт имени Рафика Харири.

Ранее стало известно, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана.

ЦАХАЛ начала наземное вторжение в Ливан. Артиллерия и бронетанковая техника Израиля обстреляли районы у границы с соседним государством.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался осенний призыв в армию. Как будут вручать повестки и куда отправят служить срочников?

      Борис Джонсон рассказал об истинной причине смерти королевы Елизаветы II

      В Генштабе прокомментировали фейки о призыве в России

      У некоторых россиян выросли пенсии и зарплаты

      В России обещали оставить неизменным срок службы по призыву

      На Западе объяснили причину отказа Байдена в просьбе Зеленского об ударах вглубь России

      В Израиле сообщили об одобрении следующей фазы операции в Ливане

      В России увеличили утильсбор на автомобили

      За операцией Израиля в Ливане разглядели корыстные цели Нетаньяху

      Android 15 впервые вышел на китайских смартфонах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше