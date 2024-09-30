Самолеты Израиля начали наносить удары по окраине столицы Ливана

Израильские истребители начали наносить удары по южной окраине Бейрута

Израильские истребители начали наносить удары по южной окраине Бейрута. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Он отметил, что раскаты сильных взрывов слышны со стороны лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна. Он расположен на шоссе, ведущем в международный аэропорт имени Рафика Харири.

Ранее стало известно, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана.

ЦАХАЛ начала наземное вторжение в Ливан. Артиллерия и бронетанковая техника Израиля обстреляли районы у границы с соседним государством.

