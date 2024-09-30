Бывшей горничной Елизаветы II придется продать королевские подарки

Бывшая горничная Елизаветы II продаст подарки от нее из-за деменции

Женщине, прослужившей горничной британской королевы Елизаветы II 22 года, придется продать подарки от нее на аукционе. Об этом пишет Daily Mail.

Джун Герин устроилась на работу к королевской семье в 1970-е годы. Отмечается, что королева хорошо относилась к Герин и брала ее с собой в путешествия. Горничная любила рассказывать родным, как на новогоднем вечере она танцевала с принцем Филиппом, мужем Елизаветы II, шотландский кантри-танец.

В середине 1990-х годов Герин вышла на пенсию. Сейчас ей 87 лет, она страдает от деменции и живет в доме престарелых. Пожилой женщине требуются деньги на лечение, поэтому ее семья решила выставить на аукцион 24 рождественские открытки, которые Герин получила от принца Филиппа и Елизаветы II. Стоимость карточек оценивают в шесть тысяч фунтов стерлингов (741 тысяча рублей).

Также с молотка уйдут две личные открытки, написанные для Герин Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской — бывшей супругой сына Елизаветы II. Среди выставляемой коллекции примечательна открытка 1987 года, на которой изображены Елизавета II, принц Филипп и четверо их внуков — Питер, Зара, Уильям и Гарри. «Это довольно трогательно, учитывая нынешний раскол», — отметила представительница аукционного дома.

Отмечается, что из-за прогрессирующего слабоумия Герин забывает, что принца Филиппа и Елизаветы II уже нет в живых, и расстраивается, если ей об этом напоминают. «Мы бы хотели, чтобы коллекция открыток Джун стала приобретением будущих поколений людей, которые любят королевскую семью так же, как и она», — подчеркнула ее родственница.

Ранее сообщалось, что прабабушка принца Гарри, Елизавета Боуз-Лайон, оставила ему в наследство восемь миллионов фунтов стерлингов на 40-летие. Королевский историк уверен, что Гарри будет не против получить денежный подарок, сделанный ему с того света, поскольку нуждается в средствах.