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12:34, 30 сентября 2024Силовые структуры

Двоим подравшимся с игроками из ФСБ российским хоккеистам избрали меру пресечения

Двоим подравшимся с игроками из ФСБ хоккеистам назначили запрет действий

Кадр: Telegram-канал Baza

Двоим хоккеистам-любителям из команды «Тафгай», которые подрались во время матча с игроками из биробиджанского управления ФСБ, избрали меру пресечения. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным источника, им назначили запрет определенных действий. Следствие просило заключить мужчин под стражу, аргументируя это тем, что они имеют загранпаспорта и могут скрыться.

О возбуждении уголовного дело в отношении пятерых хоккеистов «Тафгая» стало известно 29 сентября. Причиной стала драка на льду во время хоккейного матча весной 2024 года. Тогда предпринимателей из «Тафгая» оштрафовали и арестовали на 15 суток. Кроме того, организаторы турнира объявили об их дисквалификации за драку. Летом у трех игроков взяли подписки о невыезде.

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова призвала прекратить уголовное дело.

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