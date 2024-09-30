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12:43, 30 сентября 2024Забота о себе

Эффективность зеленого чая для похудения оценили

Диетолог Мецгер: зеленый чай ускоряет обмен веществ и расщепляет жир

Фото: zirconicusso / freepik

Зеленый чай ускоряет обмен веществ и помогает расщеплять жир, рассказали диетолог Келли Мецгер и терапевт Латаша Перкинс. Эффективность этого напитка при похудении они оценили в беседе с Fox News.

Специалистки указали, что в зеленом чае содержится вещество под названием полифенол-эпигаллокатехин галлат (EGCG). Оно улучшает метаболизм, расщепляет жировые клетки, помогает снизить уровень «плохого» холестерина и повышает чувствительность к инсулину. Однако, по словам экспертов, список полезных свойств напитка не гарантирует похудение. «Эффективность снижения веса зависит от изменения образа жизни в целом», — считает Перкинс.

Эксперты отметили, что вес будет уходить, если питаться более здоровой пищей, а зеленый чай при этом принесет дополнительную пользу. Также, по их мнению, будет полезно заменить на чашку зеленого чая соки, газировку и сладкий кофе со сливками.

При этом специалистки предупредили, что злоупотреблять чаем не стоит. Как указала Мецгер, во-первых, в напитке есть кофеин, а во-вторых, EGCG в больших количествах снижает усвоение некоторых лекарственных препаратов. «Поэтому проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять большие количества зеленого чая в рацион», — заключила диетолог.

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      Екатерина Улитина
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