Назван улучшающий сон напиток

Эксперт Бонд: зеленый и черный чай улучшают сон

Чай улучшает качество сна и помогает быстрее засыпать, считает химик пищевой промышленности Тим Бонд. О свойствах разных сортов чая он рассказал в беседе с Daily Mirror.

По словам Бонда, при проблемах со сном чаще всего советуют пить ромашковый чай. Эксперт отметил, что напитокь действительно помогает быстрее засыпать и увеличивает продолжительность сна за счет седативных свойств его компонентов. Однако ромашковый чай не единственный напиток, который помогает при бессоннице, убежден Бонд.

Эксперт назвал зеленый чай еще одним действенным средством для улучшения качества сна. Такой же эффект есть и у черного чая, добавил Бонд. «Было обнаружено, что аминокислота L-теанин, которая является ингредиентом черного чая, сокращает время засыпания», — пояснил специалист.

Также Бонд отметил, что лавандовый чай напрямую воздействует на нервную систему, успокаивает ее и помогает засыпать.

Эксперт добавил, что успокаивающий эффект ромашкового или лавандового чая можно почувствовать после первой чашки, если выпить ее перед сном. Зеленый чай начинает действовать, если пить его регулярно, по пять чашек в день, заключил Бонд.

Ранее терапевт, врач-диетолог Елена Устинова рассказала, что черный чай и кофе ускоряют метаболизм. По ее словам, такое действие оказывает кофеин.