Евросоюз собрался утвердить новый режим антироссийских санкций

РИА Новости: постпреды стран ЕС утвердят новый режим санкций против России

Новый режим антироссийских санкций собираются утвердить постоянные представители государств Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило РИА Новости.

По его данным, заседание постпредов, на котором будет принято соответствующее решение, состоится 2 октября. Инициаторы нового режима рестрикций (он касается критериев для внесения физических лиц и организаций в черные списки) обвиняют Россию в «дестабилизирующих действиях» за рубежом.

О том, что Европейский союз начал разрабатывать новый режим санкций в отношении России, сообщалось еще в конце июня 2024 года.

Позже стало известно, что Совет ЕС собрался распространить на Белоруссию ряд санкций, введенных против России. Речь шла о запрете на перевозку грузов автотранспортом, который зарегистрирован в Белоруссии.