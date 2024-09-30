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12:03, 30 сентября 2024Экономика

Евросоюз собрался утвердить новый режим антироссийских санкций

РИА Новости: постпреды стран ЕС утвердят новый режим санкций против России

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Новый режим антироссийских санкций собираются утвердить постоянные представители государств Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило РИА Новости.

По его данным, заседание постпредов, на котором будет принято соответствующее решение, состоится 2 октября. Инициаторы нового режима рестрикций (он касается критериев для внесения физических лиц и организаций в черные списки) обвиняют Россию в «дестабилизирующих действиях» за рубежом.

О том, что Европейский союз начал разрабатывать новый режим санкций в отношении России, сообщалось еще в конце июня 2024 года.

Позже стало известно, что Совет ЕС собрался распространить на Белоруссию ряд санкций, введенных против России. Речь шла о запрете на перевозку грузов автотранспортом, который зарегистрирован в Белоруссии.

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