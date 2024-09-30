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16:36, 30 сентября 2024Экономика

ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги

ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги в России

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС проконтроллирует изменение платы за коммунальные услуги в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как напомнили в ФАС, по каждому субъекту России устанавливается свой индекс платы граждан и допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства индекса по отдельным городам на основании решений глав регионов.

«ФАС России на регулярной основе осуществляет мониторинг изменения платы граждан за коммунальные услуги», — говорится в сообщении. Там также отметили, что в случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию своего региона.

По данным ФАС, в 2023 году было утверждено постановление о наделении полномочиями территориальных органов ведомства по проверке тарифов. Это позволило выявлять в два раза больше нарушений тарифного законодательства.

В России с 1 июля 2024 года повышены тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Правительство утвердило свой индекс для каждого региона. Самый высокий в Забайкальском крае — 15 процентов. Самый низкий — 4 процента — в Хакасии. В столице индекс определили в 11 процентов, а в Санкт-Петербурге — в 9,8 процента.

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