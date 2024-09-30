Из-за пожара в московском ЖК «Селигер Сити» возбуждено дело

СК возбудил дело из-за гибели человека при пожаре в московском ЖК «Селигер Сити»

Следователи возбудили дело из-за пожара в московском жилом комплексе (ЖК) «Селигер Сити». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Следователи продолжают работать на месте преступления и допрашивать свидетелей. Уже назначен ряд экспертиз: пожарно-техническая и судебно-медицинская. Предварительно установлено, что газовые баллоны использовались для монтажа натяжного потолка в квартире.

Пожар в ЖК начался около 3:00 мск. Огнем были охвачены квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах.

Жертвой пожара стал один человек. Жильцы дома рассказали, что в одной из квартир шел ремонт — они видели, как рабочие заносили в нее газовые баллоны.