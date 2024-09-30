Один человек погиб в результате пожара в ЖК «Селигер Сити»

МЧС России: в результате пожара ЖК «Селигер Сити» погиб один человек

В результате пожара в квартире жилого комплекса (ЖК) «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве погиб один человек. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», — сообщили в МЧС.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» начался около 3 часов ночи по московскому времени. Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде начали просить о помощи.

В 4:19 по московскому времени возгорание было ликвидировано. По информации Telegram-канала Shot, баллоны, которые взорвались в квартире, могли быть оставлены рабочими.