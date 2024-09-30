В Москве загорелся жилой дом

В московском районе Дегунино загорелся жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что горят квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде просят о помощи, двоих удалось спасти.
Ранее в Большом Черкасском переулке в центре Москвы произошел пожар в находящемся на реконструкции здании.
До этого экстренные службы локализовали пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ).
Отмечалось, что причиной возгорания в техпомещении стало падение сбитого беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента никто из персонала не пострадал. Первоначально возгоранию присвоили максимальный, пятый ранг сложности.