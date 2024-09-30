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03:17, 30 сентября 2024Россия

В Москве загорелся жилой дом

В московском Дегунино загорелся жилой дом, жители просят о помощи

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В московском районе Дегунино загорелся жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что горят квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде просят о помощи, двоих удалось спасти.

Ранее в Большом Черкасском переулке в центре Москвы произошел пожар в находящемся на реконструкции здании.

До этого экстренные службы локализовали пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ).

Отмечалось, что причиной возгорания в техпомещении стало падение сбитого беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента никто из персонала не пострадал. Первоначально возгоранию присвоили максимальный, пятый ранг сложности.

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      Юлия Мискевич
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