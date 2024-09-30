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05:38, 30 сентября 2024Россия

Появление баллонов в доме в ЖК «Селигер Сити» объяснили

Баллоны в квартире в ЖК «Селигер Сити» могли оставить рабочие

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Баллоны в квартире жилого комплекса (ЖК) «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве могли оставить рабочие, которые планировали сделать натяжной потолок. Такое объяснение опубликовал Telegram-канал Shot.

Жильцы дома рассказали, что накануне ЧП рабочие занесли в квартиру четыре баллона и другую технику. Появление оборудования могло быть связано с планами по устройству натяжного потолка в квартире. Точная причина пожара в данный момент неизвестна.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» начался около 3 часов ночи по московскому времени. Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде начали просить о помощи.

В 4:19 по московскому времени возгорание было ликвидировано.

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      Евгений Силаев
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