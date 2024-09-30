Пожар в ЖК «Селигер Сити» в Москве потушили

МЧС: пожар в жилом доме в Ильменском проезде в Москве потушен

Пожар в доме жилого комплекса (ЖК) «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве потушен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Возгорание было ликвидировано в 04.19 по московскому времени.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» начался около 3 часов ночи по московскому времени. Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде начали просить о помощи.

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