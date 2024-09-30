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01:21, 30 сентября 2024Россия

В российском городе загорелся «Киев»

В дагестанском Хасавюрте загорелась гостиница «Киев» на 100 квадратных метрах

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Гостиница «Киев» загорелась по всей площади в дагестанском Хасавюрте, в номерах могли остаться постояльцы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, пожар начался с кафе и быстро распространился по зданию. Предварительная площадь возгорания — 100 квадратных метров. Сотрудники заведения выводят постояльцев, но в самих номерах могли остаться еще люди.

Жителей города просят не приближаться к постройке, внутри могут находиться баллоны с газом. На месте работают сотрудники МЧС России. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Барнауле произошел пожар на мебельном комбинате в Барнауле, площадь возгорания достигла 6000 квадратных метров.

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      Марина Совина
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