В российском городе загорелся «Киев»

В дагестанском Хасавюрте загорелась гостиница «Киев» на 100 квадратных метрах

Гостиница «Киев» загорелась по всей площади в дагестанском Хасавюрте, в номерах могли остаться постояльцы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, пожар начался с кафе и быстро распространился по зданию. Предварительная площадь возгорания — 100 квадратных метров. Сотрудники заведения выводят постояльцев, но в самих номерах могли остаться еще люди.

Жителей города просят не приближаться к постройке, внутри могут находиться баллоны с газом. На месте работают сотрудники МЧС России. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Барнауле произошел пожар на мебельном комбинате в Барнауле, площадь возгорания достигла 6000 квадратных метров.

