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14:01, 30 сентября 2024Экономика

Жителей Курской области начали обманывать с соцвыплатами

Аферисты обманывают жителей Курской области, обещая ускорить получение соцвыплат

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Жители Курской области столкнулись с новой схемой мошенничества, связанной с социальными выплатами при утрате имущества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

В последнее время аферисты под видом компаний предлагают оперативно оформить жилищный сертификат. «Сейчас появляются сообщения о создании фирм-однодневок, которые за небольшое (безвозмездное) вознаграждение обещают ускорить получение сертификата», — рассказал Зайцев. Однако после внесения платы ситуация не меняется. Власти предупреждают, что ускорить процедуру получения сертификата невозможно — любые предложения побыстрее его выдать исходят от мошенников.

В конце августа глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил о выделении Курской области дополнительной финансовой помощи в размере 15,5 миллиарда рублей. В основном средства получат граждане, лишившиеся жилья. В зависимости от степени утраты пострадавшим выделяют компенсацию в размере 75 тысяч или 150 тысяч рублей на человека.

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      Виктория Клабукова
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