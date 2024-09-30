Ле Пен отвергла судебные обвинения против нее

Ле Пен о суде над ней: «Национальное объединение» не нарушало никаких правил

Члены французской парламентской фракции «Национальное объединение» не нарушали никаких правил. Таким образом лидер партии Марин Ле Пен прокомментировала судебные обвинения против нее и других представителей коалиции, передает BFMTV.

«Свобода парламентариев находится под большой угрозой. Наша партия не нарушала никаких правил», — заявила политик телеканалу в здании парижского суда.

Ранее начался суд над Ле Пен, ее отцом и еще 23 членами объединения по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Европейского союза (ЕС) в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента (ЕП) для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро, а также запрет избираться в органы власти в течение 5-10 лет. В этом случае она не сможет принять участие в выборах президента Франции 2027 года.