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15:28, 30 сентября 2024Мир

Ле Пен отвергла судебные обвинения против нее

Ле Пен о суде над ней: «Национальное объединение» не нарушало никаких правил

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Члены французской парламентской фракции «Национальное объединение» не нарушали никаких правил. Таким образом лидер партии Марин Ле Пен прокомментировала судебные обвинения против нее и других представителей коалиции, передает BFMTV.

«Свобода парламентариев находится под большой угрозой. Наша партия не нарушала никаких правил», — заявила политик телеканалу в здании парижского суда.

Ранее начался суд над Ле Пен, ее отцом и еще 23 членами объединения по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Европейского союза (ЕС) в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента (ЕП) для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро, а также запрет избираться в органы власти в течение 5-10 лет. В этом случае она не сможет принять участие в выборах президента Франции 2027 года.

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      Дарья Устьянцева
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