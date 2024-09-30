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10:02, 30 сентября 2024Мир

Маск заявил об уничтожении конституции США

Маск: если демократы выиграют выборы, они уничтожат конституцию США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В случае победы Демократической партии на президентских выборах конституция США будет уничтожена. Об этом заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Демократы уничтожат нашу конституцию», — отметил бизнесмен.

Таким образом Маск прокомментировал заявления специального посланника президента США по вопросам климата Джона Керри, который посетовал на то, что первая поправка к основному закону США, гарантирующая свободу слова, является «серьезным препятствием в борьбе с дезинформацией». По словам Керри, «демократам нужно выиграть предстоящие выборы», чтобы осуществить «необходимые» изменения.

Ранее Маск назвал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа единственным, кто может спасти демократию.

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      Дарья Устьянцева
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