Маск заявил об уничтожении конституции США

Маск: если демократы выиграют выборы, они уничтожат конституцию США

В случае победы Демократической партии на президентских выборах конституция США будет уничтожена. Об этом заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Демократы уничтожат нашу конституцию», — отметил бизнесмен.

Таким образом Маск прокомментировал заявления специального посланника президента США по вопросам климата Джона Керри, который посетовал на то, что первая поправка к основному закону США, гарантирующая свободу слова, является «серьезным препятствием в борьбе с дезинформацией». По словам Керри, «демократам нужно выиграть предстоящие выборы», чтобы осуществить «необходимые» изменения.

Ранее Маск назвал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа единственным, кто может спасти демократию.