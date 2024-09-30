Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:07, 30 сентября 2024Бывший СССР

Мишустин прибыл в Ереван

Премьер России Мишустин прибыл в Ереван с рабочим визитом на заседание ЕМПС

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ереван с рабочим визитом, где 1 октября пройдет заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Об этом сообщает РИА Новости.

30 сентября Мишустин также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он отметил, что Москва заинтересована в более высоком уровне сотрудничества с Тегераном.

О предстоящем визите российского премьера в Армению стало известно 30 сентября. Сообщалось, что Мишустин намерен посетить заседание ЕМПС и пленарную сессию Евразийского экономического форума на тему «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод».

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Узбекистане прокомментировали сообщение об избиении русскоязычных школьников

      81-летняя модель впервые получила шанс стать «Мисс Вселенная»

      Вышел на свободу осужденный за попытку снять секретное Метро-2 российский блогер

      В Госдуме заявили о превосходящем ожидания наборе контрактников

      Дачникам напомнили о мерах по подготовке к зиме

      Женщине с геморрагическим инсультом спасли жизнь в российском городе

      Подозреваемый в попытке покушения на Трампа отказался признавать вину

      Расправившийся с сотрудницей службы доставки из-за запаха еды россиянин получил срок

      На Украине возбудят уголовное дело в отношении экс-командующего Объединенными силами ВСУ

      В России начали продавать уникальный гаджет. Чем поражают новые часы от Huawei?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше