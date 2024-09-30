Премьер России Мишустин прибыл в Ереван с рабочим визитом на заседание ЕМПС

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ереван с рабочим визитом, где 1 октября пройдет заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Об этом сообщает РИА Новости.

30 сентября Мишустин также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он отметил, что Москва заинтересована в более высоком уровне сотрудничества с Тегераном.

О предстоящем визите российского премьера в Армению стало известно 30 сентября. Сообщалось, что Мишустин намерен посетить заседание ЕМПС и пленарную сессию Евразийского экономического форума на тему «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод».