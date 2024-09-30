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16:22, 30 сентября 2024Мир

Мишустин провел переговоры с президентом Ирана

Премьер России Мишустин провел переговоры с президентом Ирана Пезешкианом
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Премьер-министр России России Михаил Мишустин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе переговоров с президентом исламской республики глава российского правительства отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Тегераном на более высокий уровень.

Ранее Мишустин прибыл в Иран с официальным визитом. В ходе визита планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф в ходе переговоров с премьером России подчеркнул, что Иран серьезно намерен укрепить отношения с Россией. По его словам, общий опыт двух стран по противостоянию западным санкциям и необходимость сотрудничества для их нейтрализации требуют, чтобы Тегеран и Москва сотрудничали на всех уровнях.

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      Семен Александров
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