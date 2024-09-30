Вице-президент Ирана высказался об укреплении отношений с Россией

Вице-президент Ареф: Иран серьезно намерен укрепить отношения с Россией

Иран серьезно намерен укрепить отношения с Россией. Об этом заявил первый вице-президент страны Мохаммад Реза Ареф в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

«Мне очень отрадно то, какими хорошими темпами развиваются наши отношения на всех уровнях. Хотел бы подчеркнуть, что новое правительство Ирана серьезно намерено укрепить наши отношения», — сказал он.

По словам вице-президента, сотрудничество с Россией является одним из приоритетов иранской внешней политики. Он отметил, что общий опыт двух стран по противостоянию западным санкциям и необходимость сотрудничества для их нейтрализации требуют, чтобы Тегеран и Москва сотрудничали на всех уровнях.

Ареф подчеркнул, что существует необходимость укрепления регионального сотрудничества с Россией во всех сферах, включая такие спорные темы, как Зангезурский транспортный коридор.

Ранее Мишустин прибыл в Иран с официальным визитом. В рамках поездки он проведет переговоры с высшим руководством исламской республики.