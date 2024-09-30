На Украине испугались быстрого уничтожения дронов ВСУ

Украинский эксперт по БПЛА Бескрестнов испугался быстрого уничтожения дронов ВСУ

Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш испугался быстрого уничтожения дронов Вооруженных сил страны (ВСУ) российскими военными. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бескрестнов отметил, что бойцам ВСУ не удается сбивать российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Эксперт призвал увеличивать производство разведывательных дронов. Кроме того, по его словам, необходимы контрмеры против зенитных FPV-дронов РФ.

Ранее российские военнослужащие применили новые дроны-камикадзе, обманувшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Их использовали на херсонском направлении. В результате военным России удалось уничтожить опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.

19 сентября российский президент Владимир Путин сообщил, что поставки БПЛА подразделениям армии страны планируют увеличить в 2024 году.