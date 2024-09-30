Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:14, 30 сентября 2024Бывший СССР

На Украине испугались быстрого уничтожения дронов ВСУ

Украинский эксперт по БПЛА Бескрестнов испугался быстрого уничтожения дронов ВСУ

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш испугался быстрого уничтожения дронов Вооруженных сил страны (ВСУ) российскими военными. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бескрестнов отметил, что бойцам ВСУ не удается сбивать российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Эксперт призвал увеличивать производство разведывательных дронов. Кроме того, по его словам, необходимы контрмеры против зенитных FPV-дронов РФ.

Ранее российские военнослужащие применили новые дроны-камикадзе, обманувшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Их использовали на херсонском направлении. В результате военным России удалось уничтожить опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра.

19 сентября российский президент Владимир Путин сообщил, что поставки БПЛА подразделениям армии страны планируют увеличить в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по эшелону ВСУ. Состав перевозил боеприпасы на несколько недель стрельбы

      Предотвращена атака ВСУ по России с воздуха

      Популярный стилист назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      Стилист Рогов посоветовал носить осенью необычное пальто

      В Кремле обвинили ВСУ в попытках уничтожить российских военкоров

      Россиянин пожаловался на постоянные избиения со стороны жены

      «Яндекс» объяснил лишние списания денег за такси

      Глава МИД Венгрии высказался о мирных инициативах по Украине

      В Подмосковье задержали иностранца за расправу над бывшей сожительницей

      Пьяный мужчина сорвал транстихоокеанский перелет из-за оскорблений в адрес экипажа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше