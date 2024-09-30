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14:49, 30 сентября 2024Ценности

Новый концертный образ Ольги Бузовой высмеяли в сети словами «лысая с тарелкой на голове»

Кадр: @buzova86

Новый концертный образ российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой высмеяли в сети словами «лысая с тарелкой на голове». Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница выбрала для выступления красный наряд, который состоял из асимметричного жакета, широких брюк и остроносых туфель на каблуках. Также она надела серый галстук на цепочке и шляпу с плоской тульей и без полей и уложила волосы в конский хвост.

«Немного разбавлю свою ленту с купальниками. (...) Была счастлива открывать сегодня концерт "Удачные песни"», — указала в подписи автор поста.

Подписчики высказались о видео в комментариях. «Как будто лысая с тарелкой на голове», «Пиджак сидит ужасно, но от него отвлекает тарелка на голове», «Красная Шапочка уже не та», «То, что на голове, очень нелепо и смешно смотрится», «Там не хватает чего-то. Фрукты, что ли, стоит положить», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре Ольга Бузова показала откровенное видео с отдыха в Танзании.

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      Карина Черных
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