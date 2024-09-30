Apple превратит стилус в антенну

Apple запатентовала стилус, способный принимать ТВ-сигнал и 5G

Корпорация Apple запатентовала стилус Pencil, способный принимать телевизионные и сотовые сигналы. На это обратило внимание издание Appleinsider.

Изобретение нашли в базе Ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) США. В описании говорится, что стилус для iPad можно превратить в компактную антенну и использовать для приема сигналов. По мнению инженеров компании, она сможет принимать ТВ-сигнал и передавать данные через 5G.

В документах уточняется, что стилус мог бы иметь несколько антенн, спрятанных внутри корпуса Pencil. Аксессуар для планшета iPad можно будет настроить таким образом, чтобы он увеличивал мощность сигнала для планшета, компьютера и других устройств. Также он может пригодиться для усиления сигнала в местах с плохим сотовым покрытием.

Инженеры объяснили идею создания стилуса-антенны тем, что современные гаджеты становятся все более компактными и легкими. Из-за этого разместить внутри них все необходимое оборудование нельзя. Напротив, стилус для iPad имеет неизменные формы и размер, так как создан по подобию карандаша для рисования, и не может быть уменьшен.

Журналисты Appleinsider напомнили, что в 1993 году Apple выпустила Macintosh TV. Компьютер имел встроенный ТВ-тюнер для приема сигнала и мог использоваться как телевизор.

В начале сентября стало известно, что Apple разработала чехол для iPhone с дактилоскопическим сенсором. Журналисты Tom's Guide предположили, что таким образом Apple хочет вернуть в свои смартфоны Touch ID.