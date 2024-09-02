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15:04, 2 сентября 2024Наука и техника

На iPhone вернут Touch ID

Tom's Guide: Apple выпустит чехол для iPhone со сканером отпечатка пальцев

Фото: Unsplash

Компания Apple разработала чехол для iPhone, который имеет дактилоскопический сенсор. На это обратило внимание издание Tom's Guide.

Изобретение зарегистрировано в базе Ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) США. В документе описывается устройство умного чехла для смартфона, который имеет ряд кнопок и сенсоров. Подобный аксессуар позволит вернуть сенсор Touch ID, который ранее использовался в смартфонах Apple, но затем его заменили на Face ID.

По словам инженеров Apple, умный чехол при контакте с iPhone позволит передавать на телефон определенную информацию. В том числе чехол может считывать данные об отпечатках пальцев и отправлять их на девайс. В этом случае блокировку iPhone можно будет снять, положив палец на специальный сенсор.

Новая технология работает на основе NFC, который также применяют для совершения бесконтактных платежей. Таким образом, чехол будет считывать отпечатки пальцев пользователей, не потребляя никакой энергии. Специальный чехол также будет реагировать на различные жесты пользователя и переводить их в команды для управления смартфоном. Неизвестно, собралась ли Apple выпускать подобный аксессуар или просто зарегистрировала изобретение.

В середине августа корпорация Apple запатентовала новое умное кольцо. Устройство будет собирать данные об активности пользователя и поможет управлять iPhone и другими гаджетами.

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      Андрей Ставицкий
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