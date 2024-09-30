Подполье заявило об ударах по колоннам ВСУ в Кривом Роге и Бериславе

Подпольщик Лебедев заявил об ударах по колоннам ВСУ в Кривом Роге и Бериславе

Колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под удары в Кривом Роге и Бериславе. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Колонны, что топали с Кривого Рога, попали под удар: одна в Кривом Роге на выходе, другая в Бериславе по прибытии», — проинформировал он.

Подпольщик сообщил, что российские войска также ударили по другой колонне и складу ВСУ в городе Белая Церковь Киевской области. Помимо этого, по его данным, военные России поразили бойцов ВСУ в Виннице.

Ранее Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по заводу «Мотор Сич», который находится в подконтрольном Киеву Запорожье. Уточнялось, что пораженное предприятие занимается производством военной техники, включая дроны.